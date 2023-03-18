Травкина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина Анастасия

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Место рождения

Никольское, Горшеченский район, Курская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Около 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Травкин Виктор Сергеевич

Отец ребёнка: Травкин Сергей Семёнович

Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Травкин Сергей Семёнович

Смерть
Около 1990
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