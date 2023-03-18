Травкина Анастасия
Место рожденияНикольское, Горшеченский район, Курская область
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиОколо 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1940
Отец ребёнка: Травкин Сергей Семёнович
Никольское, Горшеченский район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1990