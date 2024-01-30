Koppel Johannes
Место рожденияNabala (Nappel), Jüri khk
Дата рождения15.09.1881
Дата смерти?.04.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1911
Жена: Koppel (Tunnel) Marie
Рождение ребёнка
18.12.1916
Сын: Koppel Osvald
Мать ребёнка: Koppel (Tunnel) Marie
Рождение ребёнка
06.01.1928
Дочь: Simado (Koppel) Vaike
Мать ребёнка: Koppel (Tunnel) Marie
Смерть
?.04.1961
Похороны
27.04.1961