Koppel Johannes — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKoppel Johannes

Koppel Johannes

Место рождения

Nabala (Nappel), Jüri khk

Дата рождения

15.09.1881

Дата смерти

?.04.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1911

Жена: Koppel (Tunnel) Marie

Рождение ребёнка
18.12.1916

Сын: Koppel Osvald

Мать ребёнка: Koppel (Tunnel) Marie

Рождение ребёнка
06.01.1928

Дочь: Simado (Koppel) Vaike

Мать ребёнка: Koppel (Tunnel) Marie

Смерть
?.04.1961
Похороны
27.04.1961

Мы используем куки для улучшения работы сайта.