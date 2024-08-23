Сыромятников Никита Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПосле 10.11.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
03.03.1907
Рождение ребёнка
25.03.1908
Дочь: (Сыромятникова) Александра Никитична
Мать ребёнка: Сыромятникова (Степанова) Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Сыромятников Григорий Никитич
Мать ребёнка: Сыромятникова (Степанова) Мария Кузьминична
Бракосочетание
10.02.1919
Развод
10.11.1919
Рождение ребёнка
26.12.1919
Смерть
После 10.11.1919