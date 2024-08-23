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Сыромятников Никита Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

После 10.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
03.03.1907

Жена: Сыромятникова (Степанова) Мария Кузьминична

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1908

Дочь: (Сыромятникова) Александра Никитична

Мать ребёнка: Сыромятникова (Степанова) Мария Кузьминична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Сыромятников Григорий Никитич

Мать ребёнка: Сыромятникова (Степанова) Мария Кузьминична

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
10.02.1919

Жена: Сыромятникова (Барабанщикова) Екатерина Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Развод
10.11.1919

Жена: Сыромятникова (Барабанщикова) Екатерина Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1919

Сын: Сыромятников Николай Никитич

Мать ребёнка: Сыромятникова (Барабанщикова) Екатерина Георгиевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 10.11.1919

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