Матрохин Меркул Анисимов
Место рожденияс. Вирятино
Дата рождения1691
Дата смерти1714
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: Матрохин Анисим Андреев
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Мильцына Афимья Меркулова
Мать ребёнка: Матрохина Екатерина Давыдова
с. Вирятино
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Матрохина Екатерина Давыдова
с. Вирятино
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1714