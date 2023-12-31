Матрохин Меркул Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохин Меркул Анисимов

Место рождения

с. Вирятино

Дата рождения

1691

Дата смерти

1714

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: Матрохин Анисим Андреев

Мать: не указана

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1709

Дочь: Мильцына Афимья Меркулова

Мать ребёнка: Матрохина Екатерина Давыдова

с. Вирятино
Рождение ребёнка
1714

Сын: Матрохин Пимон Меркулов

Мать ребёнка: Матрохина Екатерина Давыдова

с. Вирятино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрохина Екатерина Давыдова

Смерть
1714
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