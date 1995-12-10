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Стариков Вячеслав Юрьевич

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Место рождения

Potsdam, BB, Germany

Дата рождения

10.03.1946

Дата смерти

10.12.1995

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946

Отец: Стариков Юрий Сергеевич

Мать: Старикова Анна Венедиктовна

Potsdam, BB, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.12.1995
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
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