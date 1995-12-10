Стариков Вячеслав Юрьевич
Место рожденияPotsdam, BB, Germany
Дата рождения10.03.1946
Дата смерти10.12.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1946
Potsdam, BB, Germany
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.12.1995
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл