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Суконщиков Михайло Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1759 ст.

Дата смерти

25.05.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.

Отец: Суконщиков Алексей

Мать: Суконщикова Надежда Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.

Сын: Суконщиков Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Суконщиков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Суконщиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Сын: Суконщиков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.03.1802 ст.

Дочь: Марья Михайловна

Мать ребёнка: Суконщикова Устинья Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Суконщиков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Суконщикова Устинья Гавриловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Устинья Гавриловна

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суконщикова Мария Афанасьевна

Смерть
25.05.1831 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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