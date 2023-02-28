Суконщиков Михайло Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1759 ст.
Дата смерти25.05.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1759 ст.
Отец: Суконщиков Алексей
Рождение ребёнка
Между ?.12.1779 и ?.01.1780 ст.
Сын: Суконщиков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Суконщиков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1790 ст.
Сын: Суконщиков Василий Михайлович
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1793 ст.
Сын: Суконщиков Федор Михайлович
Мать ребёнка: Суконщикова Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
03.03.1802 ст.
Дочь: Марья Михайловна
Мать ребёнка: Суконщикова Устинья Гавриловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Сын: Суконщиков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Суконщикова Устинья Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1831 ст.