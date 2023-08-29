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Кончуков Василий Миронов

Место рождения

Пучково, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пучково, город Калуга, Калужская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
06.05.1870

Жена: Кончукова Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
26.04.1873

Сын: Иаков

Мать ребёнка: Кончукова Евдокия Алексеева

Пучково, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мазина (Кончукова) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Кончукова Евдокия Алексеева

Пучково, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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