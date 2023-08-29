Кончуков Василий Миронов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Бракосочетание
06.05.1870
Рождение ребёнка
26.04.1873
Сын: Иаков
Мать ребёнка: Кончукова Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Мазина (Кончукова) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Кончукова Евдокия Алексеева
Смерть
Неизвестно