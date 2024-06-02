Федюкина Акилина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Федюкина) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Федюкина) Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Федюкина) Мария Петровна
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Федюкина) Александра Петровна
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Федюкина) Анна Петровна
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович
Смерть
Неизвестно