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Федюкина Акилина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федюкин Петр Родионович

Рождение ребёнка
1879

Сын: Федюкин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Федюкина) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Федюкина) Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Федюкина) Мария Петровна

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Федюкина) Александра Петровна

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Федюкина) Анна Петровна

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Федюкин Николай Петрович

Отец ребёнка: Федюкин Петр Родионович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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