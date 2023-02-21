Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Евдокия Денисовна

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Мария Денисовна

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Полина Денисовна

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Анна Денисовна

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нездайминова Александра Денисовна

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нездайминов Денис

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