Жарко (Олешкевич) Оксана Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарко (Олешкевич) Оксана Онуфриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Олешкевич Онуфрий Ильич

Мать: Олешкевич Мелания Федоровна

Рождение ребёнка
29.09.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
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Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
с.Лунинец Лунинской вол. Пинского у. Минской губ.
Смерть
Неизвестно
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