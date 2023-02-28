Козлов Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1916
Дата смерти10.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.10.1943
Ленинградская обл.