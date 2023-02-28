Трифонов Андриан Антонович
Место рождения
Дата рождения11.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861
Бракосочетание
05.02.1886 ст.
Бракосочетание
11.06.1899
Жена: Ларькина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1904
Сын: Трифонов Петр Андрианович
Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
16.07.1911 ст.
Дочь: Трифонова Прасковья Андриановна
Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.08.1917
Сын: Трифонов Василий Андреанович
Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно