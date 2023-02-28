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Трифонов Андриан Антонович

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

11.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1861

Отец: Трифонов Антон Дмитриевич

Мать: Данилова Ксения Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
05.02.1886 ст.

Жена: Васильева Александра Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Бракосочетание
11.06.1899

Жена: Ларькина Мария Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.09.1904

Сын: Трифонов Петр Андрианович

Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
16.07.1911 ст.

Дочь: Трифонова Прасковья Андриановна

Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.08.1917

Сын: Трифонов Василий Андреанович

Мать ребёнка: Ларькина Мария Ивановна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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