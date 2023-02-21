(Голунова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голунова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Голунов Константин

Мать: Галина

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