Дмитрий Агафонов
Место рождения
Дата рождения03.02.1841
Дата смерти09.05.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1841
Отец: Агафон Сергеев
Мать: Устинья Петрова
Бракосочетание
Около 1865
Жена: Праскева Феофанова
Рождение ребёнка
1867
Сын: Агафонов Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Праскева Феофанова
Рождение ребёнка
17.02.1869
Мать ребёнка: Праскева Феофанова
Рождение ребёнка
03.01.1871
Сын: Агафонов Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Праскева Феофанова
Рождение ребёнка
28.01.1874
Сын: Агафонов Семён Дмитриевич
Мать ребёнка: Праскева Феофанова
Рождение ребёнка
28.10.1875
Дочь: Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Праскева Феофанова
Бракосочетание
Около 1884
Жена: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: (Агафонова) Праскева Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
23.06.1888
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Рождение ребёнка
07.02.1890
Сын: Агафонов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ирина Петрова
Смерть
09.05.1908