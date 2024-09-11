Дмитрий Агафонов 03.02.1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дмитрий Агафонов

Место рождения

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.02.1841

Дата смерти

09.05.1908

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1841

Отец: Агафон Сергеев

Мать: Устинья Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Праскева Феофанова

Рождение ребёнка
1867

Сын: Агафонов Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.02.1869

Сын: Агафонов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1871

Сын: Агафонов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1874

Сын: Агафонов Семён Дмитриевич

Мать ребёнка: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1875

Дочь: Селиванова (Агафонова) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Праскева Феофанова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Ирина Петрова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: (Агафонова) Праскева Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1888

Сын: Агафонов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.02.1890

Сын: Агафонов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ирина Петрова

Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
09.05.1908
Кожино, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область

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