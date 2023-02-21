Гузиенко Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1967
Дочь: Абдюшева Анжелика Юрьевна
Мать ребёнка: Гузиенко Ольга Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гузиенко Оксана Юрьевна
Мать ребёнка: Гузиенко Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно