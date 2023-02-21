Гузиенко Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гузиенко Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1967

Дочь: Абдюшева Анжелика Юрьевна

Мать ребёнка: Гузиенко Ольга Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гузиенко Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Гузиенко Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно
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