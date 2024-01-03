Ксения Макарова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Акилина Васильева
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
1764 или 1768
Сын: Борис Васильев
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
1772
Сын: Степан Васильев
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Евдокимов
Смерть
Неизвестно