Глазков Сергей Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазков Сергей Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глазков Иосиф

Мать: Глазкова Екатерина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
г. Москва
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