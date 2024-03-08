Архипова Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
д. Леоново, Опочецкого уезда, Псковской губернии
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Степанова Вера Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Степанова Степанида Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Степанова Надежда Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Степанова Александра Степановна
Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно