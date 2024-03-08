Архипова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Степанов Иов Степанович

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

д. Леоново, Опочецкого уезда, Псковской губернии
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Степанова Вера Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Степанова Степанида Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Степанова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Степанова Александра Степановна

Отец ребёнка: Васильев Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
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