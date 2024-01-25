Школяр Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Школяр Светлана Александровна
Мать ребёнка: Школяр Галина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школяр Роман Александрович
Мать ребёнка: Школяр Галина Витальевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Школяр Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Школяр Галина Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Школяр Галина Витальевна