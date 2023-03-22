Духанина Рая Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Духанина Рая Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюшкин Петр Леонтевич

Мать: Матюшкина Груня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денис

Отец ребёнка: не указан

г. Ташауз Туркмения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

г. Ташауз Туркмения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Духанин Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2007
г. Ташауз Туркмения
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