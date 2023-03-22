Духанина Рая Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матюшкин Петр Леонтевич
Мать: Матюшкина Груня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денис
Отец ребёнка: не указан
г. Ташауз Туркмения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
г. Ташауз Туркмения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Духанин Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
2007
г. Ташауз Туркмения