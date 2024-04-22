Татьяна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТатьяна

Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скороходов Валерий Николаевич

Рождение ребёнка
22.01.1990

Сын: Скороходов Сергей Валерьевич

Отец ребёнка: Скороходов Валерий Николаевич

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
10.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороходов Валерий Николаевич

Горхон, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Мы используем куки для улучшения работы сайта.