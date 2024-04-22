Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1990
Сын: Скороходов Сергей Валерьевич
Отец ребёнка: Скороходов Валерий Николаевич
Рождение ребёнка
10.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороходов Валерий Николаевич