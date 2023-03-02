Имяшев (Имяшев) Карим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имяшев (Имяшев) Карим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Самакаева Хаеренися

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имяшева Лиза

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имяшев Шура

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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