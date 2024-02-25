Константинов Алексей Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1937
Дочь: Наливайко Галина Алексеевна
Мать ребёнка: Медянкина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Медянкина Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно