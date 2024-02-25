Константинов Алексей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Алексей Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1937

Дочь: Наливайко Галина Алексеевна

Мать ребёнка: Медянкина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Медянкина Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медянкина Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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