Сорокина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1973
Сын: Сорокин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Нина? Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сорокин Леонид Тимофеевич
Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно