Сорокина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1973

Сын: Сорокин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Нина? Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Леонид Тимофеевич

Отец ребёнка: Сорокин Тимофей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Антонович

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