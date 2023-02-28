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Белов Стас Викторович
Белов Стас Викторович
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Место рождения
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
Дата рождения
27.12.1986
Пол
Мужской
Отец
Белов Виктор Александрович
1956 г.р.
Мать
Белова (Михайлова) Ольга Евгеньевна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986
Отец:
Белов Виктор Александрович
Мать:
Белова Ольга Евгеньевна
Челябинск
, Челябинский, Челябинская область
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