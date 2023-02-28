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Белов Стас Викторович

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Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

27.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1986

Отец: Белов Виктор Александрович

Мать: Белова Ольга Евгеньевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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