Бурнаш (Бурнашев) Фатхи (Фатхелислам) Закирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнаш (Бурнашев) Фатхи (Фатхелислам) Закирович

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Место рождения

Полевые Бикшики, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

01.01.1898

Дата смерти

01.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Полевые Бикшики, Батыревский район, Чувашская Республика
Место жительства
По 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.08.1942
Самара, Самара, Самарская область
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