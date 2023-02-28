Бурнаш (Бурнашев) Фатхи (Фатхелислам) Закирович
Место рождения
Дата рождения01.01.1898
Дата смерти01.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1940
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.08.1942
Самара, Самара, Самарская область