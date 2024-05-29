Астафьев Логин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Астафьева) Неонила Логиновна
Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Астафьева) Анна Логиновна
Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гликерия Логиновна
Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна
Смерть
Неизвестно