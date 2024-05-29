Астафьев Логин Андреевич 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьев Логин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Астафьев Андрей Тарасович

Мать: Астафьева Устинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Астафьева) Неонила Логиновна

Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Астафьева) Анна Логиновна

Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гликерия Логиновна

Мать ребёнка: Астафьева Авдотья Федоровна

Смерть
Неизвестно

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