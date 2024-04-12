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Пальчиков Федор Яковлев

Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

12.07.1909 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: Пальчиков Яков Максимов

Мать: Пальчикова Акилина Алексеева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1875 ст.

Дочь: Акилина Федорова

Мать ребёнка: Пальчикова Пелагея Петрова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.

Сын: Пальчиков Андрей Федоров

Мать ребёнка: Пальчикова Пелагея Петрова

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пальчикова Пелагея Петрова

Смерть
12.07.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от кровавого поноса
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