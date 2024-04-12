Пальчиков Федор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смерти12.07.1909 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Рождение ребёнка
1875 ст.
Дочь: Акилина Федорова
Мать ребёнка: Пальчикова Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
27.06.1884 ст.
Мать ребёнка: Пальчикова Пелагея Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.07.1909 ст.
Москва, город федерального значения Москва
от кровавого поноса