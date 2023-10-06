Петренко (Прокопенко) Елисавета Григорьевна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения09.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1899
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1917
Сын: Петренко Николай Степанович
Отец ребёнка: Петренко Степан Самуилович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно