Петренко (Прокопенко) Елисавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петренко (Прокопенко) Елисавета Григорьевна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

09.04.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1899

Отец: Прокопенко Григорий Михайлович

Мать: Прокопенко Матрона Степановна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
29.10.1917

Муж: Петренко Степан Самуилович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
02.12.1917

Сын: Петренко Николай Степанович

Отец ребёнка: Петренко Степан Самуилович

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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