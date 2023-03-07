Ходаков Кондратий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиМежду 1834 и 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Ходаков Яков Гуров
Мать: Арина Сафонова
Бракосочетание
26.09.1817
Жена: Агафья Петрова
Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Рождение ребёнка
12.03.1822
Дочь: Ходакова Авдотья Кондратьева
Мать ребёнка: Агафья Петрова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 225 Метрическая книга церквей Богородицкого уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1822
Смерть
Между 1834 и 1858