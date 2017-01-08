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Воеводина София Дмитриевна
Воеводина София Дмитриевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.01.2017
Пол
Женский
Отец
Воеводин Дмитрий Олегович
Мать
Воеводина (Маженина) Мария Александровна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2017
Отец:
Воеводин Дмитрий Олегович
Мать:
Воеводина Мария Александровна
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