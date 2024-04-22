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Селиванов Николай

Место рождения

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

До 1885

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Селиванова Афанасия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Селиванова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Селиванова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Селиванова Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна

Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1885
Есипово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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