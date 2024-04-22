Селиванов Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиДо 1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Селиванова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Селиванова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Селиванова Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Селиванова Афанасия Михайловна
Смерть
До 1885