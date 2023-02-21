Лёзов Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.04.1929
Дочь: Синева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична
Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.1932
Дочь: Золина Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична
Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
22.09.1935
Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лёзова Федосья Ильинична
Место жительства
Неизвестно