Лёзов Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лёзов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.04.1929

Дочь: Синева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична

Никологоры, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
04.03.1932

Дочь: Золина Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична

Суволока, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Альтернативная дата - 1 сентября 1932 года
Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Абрамова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Лёзова Федосья Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лёзова Федосья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
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