Франтов Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения21.12.1728 ст.
Дата смертиОколо 1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1728 ст.
Отец: Григорий Козмин
Мать: Анна Семенова
Бракосочетание
21.01.1751 ст.
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
20.08.1759
Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
27.01.1762 ст.
Сын: Франтов Иван Петров
Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Франтова) Дарья Петрова
Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Франтова Ирина Петрова
Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова
Смерть
Около 1799