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Франтов Петр Григорьев

Место рождения

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.12.1728 ст.

Дата смерти

Около 1799

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1728 ст.

Отец: Григорий Козмин

Мать: Анна Семенова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
21.01.1751 ст.

Жена: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Франтов Дмитрий Петров

Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1759

Сын: Франтов Самуил Петров

Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.01.1762 ст.

Сын: Франтов Иван Петров

Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Франтова) Дарья Петрова

Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Франтова Ирина Петрова

Мать ребёнка: Франтова (Гашунина) Феодосия Михайлова

Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1799
Нижний Спасс, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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