Гультяев Иосиф Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.
Дочь: Гультяева Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.
Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна
Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна
Рождение ребёнка
08.07.1913 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно