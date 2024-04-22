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Гультяев Иосиф Иванович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1910 ст.

Дочь: Гультяева Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1911 ст.

Дочь: Гультяева Анастасия Иосифовна

Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1913 ст.

Сын: Гультяев Антон Иосифович

Мать ребёнка: Гультяева Матрёна Михайловна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Матрёна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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