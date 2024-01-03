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Печников Родион Федорович

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

05.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
18.01.1876

Жена: Домна Григорьева

Рождение ребёнка
13.08.1877

Дочь: (Печникова) Васса Родионовна

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.11.1879

Сын: Печников Платон Родионович

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.06.1882

Сын: Печников Иоанн Родионович

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.10.1883

Сын: Печников Андрей Родионов

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.09.1886

Дочь: (Печникова) Вера Родионовна

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.08.1889

Дочь: (Хришова (Печникова)) Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.08.1892

Сын: Печников Иоанн Родионович

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Печникова) Домна Родионовна

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
04.08.1895

Дочь: (Печникова) Наталья Родионовна

Мать ребёнка: Домна Григорьева

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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