Печников Родион Федорович
Место рождения
Дата рождения05.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1876
Жена: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
13.08.1877
Дочь: (Печникова) Васса Родионовна
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
17.11.1879
Сын: Печников Платон Родионович
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
19.06.1882
Сын: Печников Иоанн Родионович
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
12.10.1883
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
14.09.1886
Дочь: (Печникова) Вера Родионовна
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
21.08.1889
Дочь: (Хришова (Печникова)) Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
03.08.1892
Сын: Печников Иоанн Родионович
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Печникова) Домна Родионовна
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Рождение ребёнка
04.08.1895
Дочь: (Печникова) Наталья Родионовна
Мать ребёнка: Домна Григорьева
Смерть
Неизвестно