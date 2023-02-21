Блинов Семен Козьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.
Отец: Блинов Козьма Антипович
Мать: Блинова Марья Никитична
Рождение ребёнка
1781 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
1783 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
1786 ст.
Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
1791 ст.
Сын: Блинов Меркурей Семёнович
Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Татьяна Семеновна
Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно