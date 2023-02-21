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Блинов Семен Козьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761 ст.

Отец: Блинов Козьма Антипович

Мать: Блинова Марья Никитична

Рождение ребёнка
1781 ст.

Сын: Блинов Перфон Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1783 ст.

Сын: Блинов Харитон Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Блинов Василей Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Блинов Меркурей Семёнович

Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна

Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Татьяна Семеновна

Мать ребёнка: Блинова Наталия Антиповна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Наталия Антиповна

Смерть
Неизвестно
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