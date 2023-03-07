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Суднишников Никита Кондратьев

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Место рождения

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

Около 1677 г.р.

Мать

Около 1687 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Суднишников Кондратий (Конашка) Климов

Мать: Суднишникова Наталья Петрова

дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер., что была пустошь Деминская, Черепановская тож, Волковский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1719
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