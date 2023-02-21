Потехин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Виталий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: не указан

Мать: Гусева Тамара

Смерть
Около 1960
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