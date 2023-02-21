Хамидуллина Набига
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1913
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1932
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Рождение ребёнка
07.11.1939
Дочь: Хамидуллина Генриетта Вагитдулловна
Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович
Рождение ребёнка
06.08.1942
Рождение ребёнка
1948
Сын: Хамидуллин Нэль Вагитдуллович
Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Хамидуллин Альберт Вагитдуллович
Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович
Рождение ребёнка
27.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2004