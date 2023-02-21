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Хамидуллина Набига

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1913

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
07.11.1939

Дочь: Хамидуллина Генриетта Вагитдулловна

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
06.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Хамидуллин Нэль Вагитдуллович

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Хамидуллин Альберт Вагитдуллович

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Рождение ребёнка
27.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамидуллин Вагитдулла Хамидуллович

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2004
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