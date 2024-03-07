??? Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: ??? Илья Симеонов
Мать: Марфа Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неонила Прокофьева
Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Рождение ребёнка
1813
Сын: ??? Тарасъ Васильев
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Рождение ребёнка
1817
Сын: ??? Астафий Васильев
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Рождение ребёнка
1819
Сын: ??? Павелъ Васильев
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Рождение ребёнка
1821
Сын: ??? Климъ Васильев
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Неонила Прокофьева
Смерть
1858