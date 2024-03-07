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??? Василий Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: ??? Илья Симеонов

Мать: Марфа Потапова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неонила Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Выгодово, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: ??? Григорий Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Рождение ребёнка
1813

Сын: ??? Тарасъ Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Рождение ребёнка
1817

Сын: ??? Астафий Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Рождение ребёнка
1819

Сын: ??? Павелъ Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Рождение ребёнка
1821

Сын: ??? Климъ Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Рождение ребёнка
1823

Сын: ??? Меркурий Васильев

Мать ребёнка: Неонила Прокофьева

Смерть
1858

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