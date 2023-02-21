Жигайло Трофим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1916
Сын: Жигайло Иван
Мать ребёнка: Жигайло Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Жигайло Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигайло Фома
Мать ребёнка: Жигайло Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жигайло Михаил
Мать ребёнка: Жигайло Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жигайло Агафья
Смерть
Неизвестно
с.Снегуровка