Жигайло Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жигайло Трофим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1916

Сын: Жигайло Иван

Мать ребёнка: Жигайло Агафья

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Жигайло Агафья

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигайло Фома

Мать ребёнка: Жигайло Агафья

Снегуровка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жигайло Михаил

Мать ребёнка: Жигайло Агафья

Снегуровка, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жигайло Агафья

Смерть
Неизвестно
Снегуровка, Черкаська область
с.Снегуровка
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