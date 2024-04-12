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Иван Тимофеев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Между 1830 и 1853

Пол

Мужской

Отец

Около 1778 г.р.

Мать

Вычислено 1776 г.р.

Жена

Вычислено 1813 г.р.

Дети

Вычислено 1826 г.р.
Вычислено 1828 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Тимофей Гаврилов

Мать: Ирина Алексеева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828

Дочь: Анисья Иванова

Мать ребёнка: Агафья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Упоминание
1830
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп.1, д.1596 (1830г.) | Исповедная ведомость Рузской округи села Васильевского церкви Рождества пресвятыя Богородицы вотчи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Петрова

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостной кестьянин Хлебникова, И.Вейденгаммера, с 1844 г. дворовый А.И.Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
Между 1830 и 1853
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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