Стрельченко Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрельченко Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Стрельченко Андрей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1992
Сын: Стрельченко Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Стрельченко Андрей Александрович