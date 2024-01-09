Филипенко Виталий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипенко Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1978

Пол

Мужской

Отец

1951 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1978

Отец: Кожемякин Геннадий Владимирович

Мать: Филипенко (Якубовская) Людмила Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипенко Богдан Витальевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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