Филипенко Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипенко Богдан Витальевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности