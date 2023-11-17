Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Иван Владимирович
Мать: Устинья Потапова
Рождение ребёнка
1899
Сын: Радченков Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мавра Дмитриевна
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кирилл Дмитриевич
Мать ребёнка: Фекла Ильина
Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно