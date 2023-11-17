Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Иван Владимирович

Мать: Устинья Потапова

Рождение ребёнка
1899

Сын: Радченков Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мавра Дмитриевна

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кирилл Дмитриевич

Мать ребёнка: Фекла Ильина

Место жительства
Неизвестно
Прилепово, Краснинский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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