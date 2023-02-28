Андреев Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Николай Николаевич

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Место рождения

Волчки, Петровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1937

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1898 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Андреев Николай Иванович

Мать: не указана

Волчки, Петровский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Андреева Любовь Филлиповнва

Приморский, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
16.04.1975

Дочь: Андреева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Андреева Любовь Филлиповнва

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Любовь Филлиповнва

Смерть
2004
Приморский, Феодосия, Республика Крым
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