Андреев Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1937
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Андреев Николай Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Андреева Любовь Филлиповнва
Рождение ребёнка
16.04.1975
Дочь: Андреева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Андреева Любовь Филлиповнва
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2004