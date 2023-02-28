Аким Лев Эфраимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАким Лев Эфраимович

Аким Лев Эфраимович

avatar

Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

09.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1893
Галич, город Галич, Костромская область
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1912
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1912
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1913
г. Дрезден, Германия
Место жительства
С 1917
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1920
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929 по 1929
Германия
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1942 по 1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.05.1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1970
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close