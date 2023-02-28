Аким Лев Эфраимович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти09.05.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1893
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1912
Место жительства
По 1912
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1913
г. Дрезден, Германия
Место жительства
С 1917
Место жительства
С 1920
Место жительства
С 1929 по 1929
Германия
Место жительства
С 1930
Место жительства
С 1942 по 1943
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Место жительства
С 1943
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
09.05.1970
Место жительства
По 1970