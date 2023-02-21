Митрофанова Евдокия Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова Евдокия Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Сын: Митрофанов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Тимофей Гаврилович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Митрофанов Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Тимофей Гаврилович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Митрофанов Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Митрофанов Тимофей Гаврилович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Митрофанова Пелагея Тимофеевна

Отец ребёнка: Митрофанов Тимофей Гаврилович

Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно
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