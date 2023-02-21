Рягузова Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рягузов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Рягузов Василий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рягузов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Рягузов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Рягузов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина Васильевна
Отец ребёнка: Рягузов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Рягузов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рягузов Василий
Смерть
Около 1948