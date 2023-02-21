Рягузова Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рягузова Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1948

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рягузов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Рягузов Василий

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рягузов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Рягузов Василий

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Рягузов Василий

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина Васильевна

Отец ребёнка: Рягузов Василий

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Рягузов Василий

Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рягузов Василий

Смерть
Около 1948
Орловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
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